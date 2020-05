Pour la Fête des Mères, Deliveroo livre le petit déjeuner à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Comment célébrer la Fête des mères à distance ? Deliveroo leur livre le petit-déjeuner à Toulouse le 7 juin prochain.

Alors que le déconfinement est mis en place depuis le 11 mai, il reste encore impossible de se retrouver en famille pour celles et ceux étant séparés de plus de 100 km. À l’occasion de la Fête des Mères qui aura lieu le 7 juin, Deliveroo pense à elles. La start-up de la livraison à domicile a récemment ajusté ses horaires de livraison afin de pouvoir livrer encore plus tôt et propose une sélection de petits-déjeuners gourmands à leur livrer. Une attention particulière, pour continuer de leur faire plaisir et de les surprendre, malgré la distance.

A Toulouse, vous pouvez programmer une commande jusqu’à 24 heures à l’avance ou commander pour une livraison le jour même en moins de 30 minutes dès 10h du matin. Découvrez notre sélection gourmande de petits déjeuners à livrer à Toulouse :

> https://deliveroo.fr/fr/menu/toulouse/