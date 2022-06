Pomme dévoile un titre et la date de sortie de son 3e album

Pomme est de retour avec un troisième album , Consolation, prévu pour le 26 aout prochain. Pour nous faire patienter, la chanteuse nous offre le titre Tombeau.

Il y a des retours qu’on espérait. Qu’on attendait avec impatience. En deux albums, Pomme nous a bouleversé, embarqué dans son monde et nous a tout simplement conquis. La semaine dernière, elle présentait le titre « Tombeau » en Color Show. Maintenant, on en sait plus sur la suite avec la sortie de Consolation le 26 aout. Impatience !