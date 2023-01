Piers Faccini en concert à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Piers Faccini s’invite à la Salle Nougaro ce mercredi 1er février pour un concert exceptionnel.

Après 17 ans de carrière musicale, Piers sort son 7ème album, et le 1er intégralement en anglais. Entre folksong, gnawa et quatuor à cordes, Shapes of the Fall est le fruit de son parcours et de sa découverte du monde. Mélangeant l’héritage musical anglo-américain, les traditions de la Méditerranée, du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, on y retrouve aussi un goût pour la musique ancienne et baroque.

Sur cet album et durant sa tournée, il retrouve Malik Ziad, spécialiste des musiques gnawas et du Maghreb, avec qui a noué une étroite complicité depuis l’album Dreamed an Island.

Infos : www.sallenougaro.com