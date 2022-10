Pendant les vacances, du cinéma pour les plus petits au CGR Blagnac

Cinéma CGR Blagnac lance ses séances «CINÉ-FILOU», une programmation à destination du très jeune public (2 à 5 ans). Premier rendez-vous pour les vacances scolaires du 22 octobre au 6 novembre.

C’est le rendez-vous 7e art pour les enfants pendant les vacances scolaires. Une occasion de donner gout au cinéma pour le très jeune public (2 à 5 ans) souvent sans réelle offre de film pour cette tranche d’age. Le CGR Blagnac lance donc les séances Ciné-Filou.Lors des vacances scolaires, un thème sera défini, et une programmation de 5 à 6 films pour les tout petits sera choisie. Tous ces films seront diffusés tous les matins des vacances à 10h15, au tarif unique de 5€ pour tous (adultes et enfants).

Tous les films choisis auront un intérêt pédagogique et éducatif, et permettront l’éveil à l’image. Les films seront toujours de 40 minutes à 1h10 maximum, avec un son atténué et possibilité de diffusion en demi-éclairage. Tout est mis en place pour offrir aux enfants les meilleures dispositions pour voir des films en salle.

« Ce type de séance mettra du temps à s’installer, et à ce que le public en ait connaissance et prenne des habitudes. Quels que soient les résultats de cette session, ce programme sera maintenu à chaque vacances scolaire »

LES MATINÉES D’ANIMATIONS

Durant la période de diffusion, plusieurs matinées seront accompagnées d’animations. Les séances «Ciné-Filou» étant annoncées à 10h15, ces matinées seront mentionnées comme «précédées d’animations gratuites en libre accès pour tous dès 9h45».

Chacune de ces matinées en rapport avec le thème sera composée de différentes activités éducatives, jeux, ateliers, coloriages, maquillage, etc.. et une collation offerte pour les enfants (gâteau, compote, jus de fruit):

– Mercredi 26 octobre : Ateliers en présence de notre partenaire BABYCHOU SERVICES

– Samedi 29 octobre : Fabrication d’un herbier

– Lundi 31 octobre : Thème Halloween

– Mardi 1er novembre : Photo avec mascottes (Olaf,…)

Dimanche 6 novembre : Initiation jeux en bois

En Octobre 2022, rendez-vous avec la Nature et la Foret

Pour la première édition, du 22 octobre au 6 novembre, le CGR Blagnac propose une belle programmation avec :

– LA PETITE TAUPE AIME LA NATURE

Durée 44min, à partir de 2 ans

– LA CHOUETTE, ENTRE VEILLE ET SOMMEIL

Durée 40min, à partir de 2 ans

– PREMIERS PAS… DANS LA FORÊT !

Durée 39min, à partir de 3 ans

– LES OURS GLOUTONS

Durée 40min, à partir de 3 ans

– BAMBI (première version de 1948)

Durée 1h08min, à partir de 4 ans

– MUSH-MUSH ET LE PETIT MONDE DE LA FORÊT

Durée 44min, à partir de 3 ans

Une seconde édition suivra en décembre prochain sur la Magie de Noël.