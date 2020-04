Parcels sort un album live

Partager Facebook

Le quintet australien Parcels sort ce jeudi 30 avril un album live en version numérique sur toutes les plateformes.

Parcels, Le groupe Australien, révélé par le label Kitsuné, signé chez Because Music, et dont le premier single a été produit par Daft Punk, sortira ce Jeudi 30 Avril, en version numérique, un album live inédit enregistré dans le studio Hansa à Berlin intitulé Live Vol. 1.

Enregistré dans les conditions du live sur bandes magnétiques 24 pistes et mixé sur une console analogique dans le légendaire Studios Berlinois, Live Vol 1. regroupe l’ensemble des morceaux du groupe dans des versions « extended », sublimant le funk malin du quintet moderne australien et, déroutant, puisque tourné, hors confinement, il y a quelques mois, et sonnant plus que jamais actuel.