Panda Dub ce jeudi au Bikini !

Ce jeudi, passez la soirée au Bikini de Toulouse avec le live de Panda Dub.

Artiste incontournable du paysage indépendant & alternatif français, Panda Dub, dont l’ascension constante lui aura permis de devenir l’un des ambassadeurs du dub français est de retour en 2020 avec son tout nouvel album Horizons. Fort de 10 années de tournées avec des nombreuses dates sold-out à la clé et 7 albums et eps sortis sur ODGProd, l’artiste Lyonnais nous livre ses deux dernières années de travail sous la forme d’un album incluant notamment des remixes de Flavia Coehlo, Alpha Steppa ou encore Atili. Perpétuant cette exploration sans cesse renouvelée de la scène dub et bass music, l’album tient les promesses d’un nouveau voyage musical singulier et propre à Panda Dub.

Rendez-vous ce jeudi 12 mai au Bikini pour découvrir Panda Dub.

Réservations : www.lebikini.com