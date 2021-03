On regarde quoi ? Les nouveautés séries et films de la semaine depuis son canapé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouvelle semaine sans cinéma, sans sortie, mais avec quelques idées pour vos soirées films/séries depuis votre canapé.

Série – Les Petits Champions : Game Changers sur Disney +

La plateforme de Mickey nous offre une suite à la sage cinématographique « Les Petits Champions » avec Emilio Estevez. Coach Gordon Bombay reprend du service en espérant voir la formation du canard dans cette création pour Disney +. Série nostalgique pour les fans des films sortie dans les années 90.

Série : Les irréguliers de Baker Street

Netflix sort une nouvelle série dans l’univers de Sherlock Holmes. On y découvre des personnages marginaux de l’oeuvre d’Arthur Conan Doyle aidant le célèbre detective. Reste à savoir si ça en vaut le coup d’oeil. Sortie le 26 mars !

Amazon Prime : Je te veux moi non plus de Ines Reg

L’humoriste Ines Reg débarque dans son premier long métrage ce 26 mars sur Amazon Prime. Elle sera accompagnée dans le film « Je te veux moi non plus » de son mari dans la vie Kevin Debonne dans le cadre estival de Biarritz.

En VOD : Une affaire de Détails avec Jared Leto et Denzel Washington

Attendu au cinéma, le film Une affaire de détails, The Little Things » en VO, signé John Lee Hancock (The Blind Side, Le fondateur..) débarque directement en VOD depuis le 24 mars. Dans ce thriller psychologique américain, on retrouve un superbe casting Rami Malek, Jared Leto et Denzel Washington.

En VOD : 30 jours max de Tarek Boudali

Sorti rapidement en salle en octobre dernier, le film de Tarek Boudali débarque en VOD pour poursuivre le succès. En quelques jours, 30 jours max avait réuni un million d’entrées dans les salles de cinéma, juste avant la fermeture. A découvrir en VOD cette semaine.

Depuis Toulouse, découvrez les derniers jours du Festival Cinélatino 2021

Encore des rencontres et des projections à suivre pour Cinélatino 2021. Sans oublier, les films en compétition à voir jusqu’à ce weekend sur online.cinelatino.fr

C’est la fête du court métrage

Embarquez du 24 au 30 mars pour la Fête du Court Métrage avec plus de 150 films à voir en ligne.