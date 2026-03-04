HIT GAME à Toulouse : Quand le Basket rencontre le show NRJ au Palais des Sports

Le sport toulousain s’apprête à vivre une révolution festive. Le vendredi 6 mars 2026, le Toulouse Basketball Club (TBC) frappe un grand coup en s’associant à NRJ, la radio leader des hits, pour lancer un concept inédit : le HIT GAME.

Oubliez les matchs de basket traditionnels. Cette soirée au Grand Palais des Sports de Compans-Caffarelli a été pensée comme une expérience immersive totale où la performance athlétique se mêle à une mise en scène digne des plus grandes arènes américaines.

Un Before explosif : DJ Sets et Roller Dance sur le parquet

Dès l’ouverture des portes à 18h30, le ton sera donné. Pas question d’attendre le coup d’envoi pour vibrer. L’ambiance « HIT GAME » débutera avec un Before exclusif assuré par DJ Jay Style. Réputé pour son énergie débordante, il chauffera la salle avec une sélection des plus grands hits du moment.

La grande attraction de ce début de soirée sera sans nul doute l’animation Roller Dance. Pour la première fois, le parquet mythique de Toulouse se transformera en piste de patinage géante. Vingt privilégiés, sélectionnés via un jeu-concours sur les réseaux sociaux du club et de NRJ, auront le privilège de glisser sur le terrain au rythme du mix de Jay Style.

Show de mi-temps et animations interactives

Le spectacle ne s’arrête jamais, même pendant les pauses. Le TBC, en collaboration avec l’agence créative bengbeng.agency!, a déployé un arsenal technologique pour inclure le public au cœur de l’événement :

Le Blind Test Géant NRJ : À la mi-temps, sortez vos smartphones ! Un quiz musical interactif sera lancé en direct. Vitesse et culture musicale seront vos meilleures alliées pour tenter de remporter des cadeaux exclusifs offerts par les partenaires.

Immersion Totale : Kiss Cam, animations via QR codes et dispositifs digitaux viendront ponctuer la rencontre pour maintenir une tension festive constante.

Une équipe de showmen pour enflammer les tribunes

Sur le terrain, l’adrénaline du basket sera portée par une équipe d’animation de haut vol. Le Warm-Up (échauffement) sera rythmé par le set de Deejay Shift de 20h00 à 20h30.

Puis, place au match ! La rencontre sera orchestrée par Speacoeur, le MC officiel du TBC, dont la voix guidera les supporters. Il sera accompagné de la mascotte Taurus, toujours prête à défier les lois de la gravité pour amuser la galerie. Enfin, les SPARKS CHEERS, célèbres cheerleaders toulousaines, apporteront une touche de dynamisme et de précision chorégraphique pour pousser les joueurs vers la victoire.

Informations Pratiques & Billetterie

Ne manquez pas cet événement phare de l’agenda toulousain !

Date : Vendredi 6 mars 2026

Horaires : De 18h30 (ouverture au public) jusqu’à 23h00

Lieu : Grand Palais des Sports de Compans-Caffarelli, Toulouse

Tarifs des places :