Nouvelle bande-annonce à pleine vitesse pour le Ferrari de Michael Mann

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nouvelles images pour le très attendu « Ferrari » du réalisateur Michael Mann (Heat, Ali..). Au programme, de la vitesse, des bolides, et un drame historique autour de la figure d’Enzo Ferrari (Adam Driver). Le film revient sur l’histoire de ce personnage central du monde auto : « Au cours de l’été 1957, Enzo Ferrari, ancien pilote automobile, est en crise. La faillite guette l’entreprise que lui et sa femme, Laura, ont créée à partir de rien dix ans plus tôt. Leur mariage tumultueux doit faire face au deuil d’un fils et à la reconnaissance d’un autre. Pour tenter d’assurer leur survie, il jette les dés sur une course – 1 000 miles à travers l’Italie, l’emblématique Mille Miglia. »

Le film sortira en salle qu’aux Etats Unis à Noël ( pour entrer dans la course aux Oscars), et en France…ce sera sur Prime Video.