L’Orchestre National du Capitole en concert au Bascala

Ce vendredi, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, mené par le chef Antony Hermus et le soliste Bobby Cheng, donnera un concert au Bascala de Bruguières.

Belle soirée au Bascala ce vendredi avec un concert de l’Orchestre National du Capitole. A la baguette le chef d’orchestre néerlandais Antony Hermus. Connu pour son approche positive contagieuse de la musique et de la vie, et son talent naturel pour encourager les musiciens à donner le meilleur d’eux-mêmes, il insufflera de la nouveauté à un concert très attendu. Son flair dramatique, son sens de la ligne et sa démarche lucide ont autant de succès à l’opéra qu’à la salle de concert. Pour cette soirée, il sera accompagné par le soliste Bobby Cheng.

Au programme de la soirée :

Darius Milhaud, Le Boeuf sur le toit, op. 58

Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour hautbois en do majeur, K. 314

Georges Bizet, Symphonie n°1 en ut majeur

Plus d’infos : https://spectacles.le-bascala.com/