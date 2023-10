Matt Elliott en concert au Metronum Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce jeudi 19 octobre, Matt Elliott sera sur la scène du Metronum de Toulouse pour un concert autour de son nouvel album « The End of Days ».

Depuis que Matt Elliott a décidé d’écrire sous son propre nom, abandonnant alors provisoirement le pseudo de The Third Eye Foundation sous lequel il a fait les beaux jours de la scène drum&bass anglaise, il n’a cessé de développer son univers, d’expérimenter, d’évoluer, chaque album représentant une étape supplémentaire vers la grâce et l’émotion pure. De l’inaugural The Mess We Made vau minimaliste The Broken Man en passant par l’imposante trilogie Songs, Matt a prouvé qu’il possédait une personnalité extrêmement forte, une sensibilité exacerbée et une capacité à transmettre le frisson qui bouleverse définitivement l’âme de l’auditeur. Il revient cette année avec un nouvel album, The End of Days .

En ouverture, l’artiste folk Morjane Ténéré, mentorée de la Women Metronum Academy 2022, nous offrira un live d’exception ce jeudi 19 octobre.

Infos et réservations : https://lemetronum.fr/