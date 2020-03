Nouveaux noms pour le Weekend des Curiosités 2020

Partager Facebook

Le Weekend des Curiosités 2020 a dévoilé six nouveaux noms: LUJIPEKA ,BANDIT BANDIT, DEMUJA, ARABIAN PANTHER (live), MOONSHINE et YELLOWSTRAPS. Au final, c’est trois jours de concerts du 5 au 7 juin, au Bikini avec trois scènes et plus de 30 groupes et artistes.

En plus de ces nouveautés, les organisateurs ont levé le voile sur la programmation jour par jour.

VENDREDI 5 JUIN

Bellaire – Donovan – Fils Cara – Isaac Delusion – Myd (live band) – Sentimental Rave – Bandit Bandit – Lujipeka…

SAMEDI 6 JUIN

Cinthie – Donovan – Mezigue – Oscar Emch – Suzane – Tsew The Kid -Luidji – Arabian Panther (live) – Moonshine…

DIMANCHE 7 JUIN

Demuja – YellowStraps

Plus d’informations et réservations : www.leweekenddescuriosites.com