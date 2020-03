Le groupe AaRON en concert à Toulouse cet automne

Partager Facebook

Le groupe AaRON signe son grand retour en 2020 avec de nouvelles chansons et une tournée passant par Toulouse, le Bikini, le 4 novembre 2020.

Comment présenter le groupe Aaron ? En treize années de carrière, le duo a livré trois albums majeurs « Artificial Animals Riding On Neverland » (2007), « Birds in the Storm » (2010), « We Cut the Night » (2015) avec au total un demi-million d’albums vendus. C’est aussi plus de 300 concerts d’Istanbul à New York en passant par Paris, Bruxelles et Moscou. Sans oublier une belle relation avec l’image puisqu’on leur doit la chanson U-Turn extrait de « Je vais bien, ne t’en fais pas » ou encore des chansons pour de la pub. « Blouson Noir (feat John Malkovitch) » est choisi pour habiller le parfum ‘L’Homme’ par YSL depuis 2017, le clip réalisé par le groupe est nommé au Berlin Video Music Award

Après quatre années d’absence, Aaron est donc de retour avec le single « The Flame », en décembre 2019. Un titre, salué par la critique, annonçant surtout la sortie d’un nouvel album en 2020. Dont on découvre en février un nouvel extrait « Odyssée ». Aaron est en grande forme et se prépare à une tournée exceptionnelle avec un passage au Bikini le 4 novembre prochain.

Aaron en concert

Mercredi 4 novembre 2020

Le bikini

: www.bleucitron.net ou www.lebikini.com