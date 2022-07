Noelle Perna en spectacle près de Toulouse

Partager Facebook

Noelle Perna investit le Château de la Garrigue le 13 juillet pour son spectacle « Certifié Mado ».

Dans “Certifié Mado”, le nouveau spectacle de Noëlle Perna qui fait un triomphe depuis sa création, Mado continue à fustiger tout ce qui bouge et à asperger la morosité de fantaisie. Plus forte qu’Internet, elle a réponse à tout et le clame sans temps mort, sur un débit chantant et avec une sagesse populaire qui suscite autant le rire que l’adhésion.

Retrouvez donc Noelle Perna ce mercredi 13 juillet au Château de la Garrigue. Situé entre Toulouse et Montauban, à Villemur-sur-Tarn, Le Château ouvrira ses portes dès 19h pour permettre au public de découvrir pleinement ce lieu d’exception : en plus du spectacle, les spectateurs pourront retrouver sur place le restaurant gastronomique L’Alto, tapas & finger food, et hébergement.

La Programmation de l’été :

> 13 juillet : Noelle Perna

> 19 juillet : Pierre Emmanuel Barré

> 28 juillet : Fabrice Eboué

> 30 aout : Soeur Marie Thérèse des Batignolles

> 26 aout : Gus Illusionniste

Infos et réservations : www.bleucitron.net