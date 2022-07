Initiation d’Urban Tennis ce mercredi à Toulouse

Partager Facebook

Urban Tennis, Roland-Garros 2022, Photo : Cedric Lecocq / FFT

Ce Mercredi 13 juillet, l’Urban Tennis Tour de la FFT passera par le Carrefour Toulouse Purpan avec des animations et d’initiations.

La Fédération Française de Tennis, avec la collaboration de Carrefour, lance l’Urban Tennis Tour, qui se déroulera du 2 au 20 juillet. Cette tournée inédite et ouverte à tous sillonnera la France avec l’ambition de faire découvrir l’Urban Tennis au plus grand nombre. Celle-ci fera étape à Mérignac (2 juillet), Aix-en-Provence (9 juillet), Toulouse (13 juillet), Nice (16 juillet) et Chambourcy (20 juillet).

Lors de chaque étape, un village d’animations de 600 m² entièrement habillé aux couleurs de l’Urban Tennis y sera installé, avec au minimum cinq espaces de jeu.

Tout au long de la journée (10h00 à 18h00), le public aura ainsi l’opportunité de s’initier gratuitement à cette pratique ainsi que de tester le format « battle » de 15h00 à 18h00. Ces animations seront encadrées par les équipes de la FFT. Les visiteurs pourront également assister à des démonstrations de skateboard et de roller proposées par la Fédération Française de Roller et Skateboard.

À travers cette initiative, la FFT souhaite promouvoir l’Urban Tennis, qui se révèle être une pratique libre, accessible à tous et se jouant partout. La FFT a ainsi l’ambition de développer cette discipline afin de mieux répondre aux nouveaux enjeux de société tels que l’inclusion et la mixité ainsi qu’aux nouveaux modes de consommation (accessibilité, espace urbain).

Particulièrement ludique et accessible, l’Urban Tennis se joue sur un terrain de 6 mètres sur 12, avec des raquettes de 21 pouces et une balle en mousse. Cette discipline offre également la possibilité de jouer avec le mobilier urbain.

Urban Tennis Tour

le 13 juillet

Carrefour Toulouse Purpan

36 Route de Bayonne, 31300 Toulouse

Crédit photo : Cédric Lecocq / FFT