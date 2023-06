Nocturne dans un marché de Toulouse ce mercredi

Partager Facebook

Le Marché Victor Hugo fête l’été avant l’heure avec une nocturne exceptionnelle ce mercredi 14 juin.

Un goût estival pour l’un des rendez-vous incontournable des soirées toulousaines. Les nocturnes à Victor Hugo possèdent les ingrédients du succès :un lieu emblématique, une ambiance inégalable et un public impatient. Mélangez délicatement et laissez mijoter quelques jours : la Nocturne de Victor Hugo est prête !

Le Marché Victor Hugo est le plus vieux marché couvert de France, temple de la gastronomie et dont la réputation qu’il s’est créé autour de produits locaux et de commerçants passionnés dépasse largement les frontières de la ville rose et de son agglomération.

Ce sont près de 60 commerçants qui accueilleront le public venu pour déguster les produits locaux et emblématiques des différentes loges qui font l’âme de ce marché qui fête cette année ses 131 ans.

Alors, on se prépare pour une belles soirée estivale ce mercredi 14 juin à Victor Hugo !