Nettoyage des Quais de Toulouse !

Après Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Nice, Cannes et Toulon, Deliveroo s’installe sur les quais de Toulouse (Haute-Garonne), pour sa 5ème édition de grand nettoyage, le samedi 27 mai 2023, de 14h à 18h.

Pour accueillir l’été comme il se doit, Deliveroo se lance à l’assaut des quais de Toulouse et invite les pique-niqueurs et les passants à donner de leur temps pour ramasser les déchets, autour d’un moment ludique et engagé.

C’est au départ de la place Saint Pierre que Deliveroo proposera aux toulousains (et aux autres !) de s’adonner à une initiative citoyenne en participant au nettoyage des déchets des quais. Le principe est simple : 1 seau de déchets rempli = un bon d’achat de 5€ sur Deliveroo !

En effet, équipés de tee-shirts, de seaux et de gants, les équipes de Deliveroo sillonneront les quais à la recherche de volontaires. Les participants devront remplir un seau de déchets afin de bénéficier d’un bon d’achat de 5€ valable sur l’application ou le site.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche responsable qui vise à multiplier les actions en faveur de la réduction des déchets. L’année dernière, à l’occasion de la fête de la musique, Deliveroo, accompagné des citoyens, a ramassé plus de 180 tonnes de déchets sur la place de la Bastille et la place de la République.