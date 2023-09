Naâman en concert à Toulouse

Partager Facebook

Naâman signe son retour ce samedi 23 septembre 2023 au Rex de Toulouse !

Naâman prolonge de quelques dates sa tournée évènement, une série de concerts inédits dans des « petites » salles où Naâman défendra son dernier album Temple Road ». Accompagné de son Deep Rockers Crew, il présente un show qui combine subtilement fièvre dansante et instants suspendus. Une soirée à ne surtout pas oublier et à réserver au plus tôt !

Naâman en concert

Samedi 23 septembre 2023

Le Rex Toulouse

Réservations : spectacles.bleucitron.net