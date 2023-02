Mr Giscard et The Doug en concert au Connexion Live !

Ce samedi 11 février, Mr Giscard sera en concert au Connexion Live Toulouse avec The Doug en première partie.

Il s’appelle monsieur Giscard. Il n’a jamais été centriste, ni président, et sûrement n’a développé aucun tropisme pour les diamants. Mais comme son prénom est Valery, il fut un temps où lorsque ses interlocuteurs lui demandaient la nature d’un tel prénom masculin, le jeune homme avait pour

habitude de répondre : « Valery ? Comme le président ». Du coup c’était presque devenu naturellement un nom composé et c’est ainsi resté.

Décalé ascendant romantique. Ainsi se présente à nos suffrages monsieur Giscard. Avec un programme musical fait de rap mélodique, d’électro dansante et mélancolique, et de chanson française lorsqu’elle s’irrigue aux rythmes d’ailleurs, d’Afrique ou d’Amérique du sud ou de musique classique. Avec monsieur Giscard, Chopin et Club cheval mangent à la même table, Daft Punk et Pauline Croze ont des conversations. C’est donc un grand pacificateur, un idéaliste, un étranger chez lui, un musicien spontané, un sociologue qui s’ignore.

The Doug en première partie

Comme un enfant de notre époque. Aussi belle que désespérée, aussi violente que câline, aussi sombre que lumineuse, aussi égoïste que partageuse telle est l’œuvre intime de The Doug, jeune Clermontois de 22 ans au flow fougueux et unique. Son style surprend parmi une nouvelle scène française plus coutumière à s’exprimer avec mollesse à travers un filet de voix lymphatique.

The Doug sera en première partie de Mr Giscard, avant la sortie de son second EP prévu le 24 février prochain.

