Morgane Cadignan en spectacle samedi à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Morgane Cadignan en spectacle au Centre Culturel des Mzades ce samedi 15 avril.

Elle affichait complet l’an dernier lors de son passage à La Comédie de Toulouse ! Retrouvez la chroniqueuse de France Inter sur la scène du théâtre du centre culturel des Mazades le 15 avril 2023. Pendant plus d’une heure la stand-uppeuse reviendra avec une redoutable efficacité sur les angoisses et les contradictions d’une génération, la dictature du bonheur ou les perturbateurs endocriniens. Elle s’empare de sujets actuels et emporte le public grâce à une écriture ciselée et des punchlines puissantes.

On peut la retrouver aussi dans la Bande originale sur France Inter chaque semaine.

Infos : www.bonnenouvelleproductions.fr