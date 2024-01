Partager Facebook

Ce samedi 13 janvier, MOONTRIP débarque pour la première fois au Bikini de Toulouse en compagnie de 2nuit, la marque pour les soirées électro de Regarts.

C’est une grande première. Composée d’une équipe de passionnés, MoonTrip débarque au Bikini avec 2Nuit avec pour objectif le développement de la culture électronique à Toulouse, et en particulier de la Techno. Et le programme s’annonce dantesque avec Cr-T, Randomer, Juicy Romance ou encore LI:SE et APLN.

Petit prodige de la Ghetto Tech, Julian McCarthy aka MCR-T ne cesse de délivrer depuis plusieurs années maintenant ses plus gros bangers sur les pistes. Résident du collectif berlinois Live From Earth, il sera présent au Bikini pour offrir un live incisif et groovy comme lui seul en a le secret !

Randomer, taulier de la scène Techno Rave texturée, et parmi les producteurs les plus prolifiques de la dernière décennie, sera présent pour assurer un closing set des plus épiques. Il saura clôturer la soirée en beauté pour son retour sur la ville rose, avec sa selecta aux kick ravageurs et son énergie fracassante..

Étoile montante de la scène électronique australienne, Juicy Romance sait comment enflammer les dancefloor du monde entier avec sa selecta composée d’hymnes tant electro-pop, techno ou trance. Son dernier EP “Scandalizer” aux sonorités rapides et percutantes, parsemés de paroles insolentes, démontre tout son univers.

Les résidents Moontrip LI:SE et APLN s’uniront pour un B2B où dynamisme et intensité seront les maîtres mots ! Forts de leurs influences techno énergiques, trance 90’s mais également hard dance, ils réaliseront côte à côte leur premier bikini pour le plus grand plaisir des amateurs de sueur sur le dancefloor !

Vous l’aurez compris entre Techno Rave, Ghetto Tech & Fast House, la soirée s’annonce démente !

Réservations : www.lebikini.com