Le Salon du Tatouage pendant deux jours à Toulouse

Pendant deux jours, ces 13 et 14 janvier, le Salon du Tatouage s’installe pour la première fois au MIN de Toulouse.

Pour la 16e édition, le Salon du Tatouage de Toulouse ouvre l’année 2024 en beauté le temps d’un weekend. L’occasion pour les amateurs de cet art de découvrir les dernières tendances, rencontrer des artistes, se faire tatouer, échanger autour du tatouage mais aussi assister à des spectacles ou des expositions. De plus, un concours récompensera les plus belles pièces du weekend.

Cette année, nouveau lieu. Le Salon va s’installer au Grand Marché de Min situé Avenue des Etats Unis à Toulouse. Une délocalisation offrant la possibilité d’accueillir encore plus d’amoureux du tatouage. Et l’occasion aussi de voir des concerts comme celui de Mohovivi, composé d’ex-Trust, annoncé pour le dimanche à 15h30.

Pour cette nouvelle convention, on retrouvera plus de 250 artistes, devenant ainsi l’un des plus grands rassemblements de tatoueurs à l’international. Des noms comme Vanely Tattoo, Lalink Tattoo, Manny Tattooer, Gary’s Inc Studio, Tattoo Axes, Dam’s piercing ou encore Merries Melody. Au programme : plus de 250 artistes, un concours du plus beau tatouage selon différentes catégories (grandes et petites pièces réalisme…), des expositions d’oeuvres en tous genres, des spectacles, des concerts live, des stands marchands, des foods trucks et bien d’autres !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/ConventionToulouse