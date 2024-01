Mokado en concert à Toulouse

Partager Facebook

Le producteur français Mokado présente son album au Rex de Toulouse ce vendredi 26 janvier.

Aux commandes de sa techno mélodique jouée au marimba, MOKADO continue ses explorations musicales. Épaulé par Perceval Carré à la réalisation (L’Impératrice, Isaac Delusion…) le producteur français propose un second album electro aussi riche que captivant.

Dans la continuité de son premier album « Marius », de plusieurs EP accompagnés de remixes, et de nombreux concerts (Zénith de Paris avec Worakls, tournée avec Thylacine, Point Éphémère et Badaboum complets…), son nouvel album « Maskoj » (« masques », en Espéranto) continue de nous faire du bien aux oreilles. Structuré autour de 9 masques traditionnels originaires du monde entier, il se compose d’autant de titres inspirés de leurs mythes et récits légendaires. Plus de nouveaux dans l’édition Deluxe de Maskoj.

On pourra découvrir l’univers de Mokado ce vendredi soir sur la scène du Rex de Toulouse.

Réservations : http://www.lerextoulouse.com/fr/programmation/