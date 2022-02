Mélissa Laveaux en concert ce mardi à Toulouse

Partager Facebook

Mélissa Laveaux sera sur la belle scène de la Salle Nougaro ce mardi 15 février.

Originaire d’Haïti, élevée au Canada et vivant à Paris, Mélissa Laveaux est riche d’influences multiples : après quatre albums qui naviguaient entre folk langoureuse, pop percutante, mêlés de chants traditionnels haïtiens, elle revient avec un tout nouvel opus.

Le chant de Melissa Laveaux nous envoute, et sa mélodie nous entraine dans une quête métaphorique et mystique. Au son de sa guitare et sur un rythme entêtant de berceuses pour adultes, elle célèbre ses héroïnes au destin parfois tragique. Avec son timbre de voix unique, juvénile et sensuel à la fois, la chanteuse nous rappelle que la musique est avant tout un symbole de liberté.

Plus d’infos : http://www.sallenougaro.com/