Le mardi 16 janvier prochain, Maxime Gasteuil présentera son premier film au cinéma lors d’avant-premières à Toulouse et Blagnac.

On ne présente plus Maxime Gasteuil. L’humoriste a conquis les salles françaises avec ses seuls en scène mais aussi les réseaux sociaux avec des vidéos toutes aussi hilarantes les uns des autres. Le natif de Saint-Emilion a le droit à son premier grand rôle au cinéma devant la caméra de Edouard Pluvieux, metteur en scène de ses spectacles, et co-scénariste du film avec l’humoriste et Lionel Dutemple.

Dans cette comédie, « 14 jours pour aller mieux », on nous annonce tout l’humour de Maxime Gasteuil et la présence d’un casting exceptionnel : Zabou Breitman, Lionel Abelanski, Chantal Lauby, Michel Boujenah, Ragnar le Breton, Romain Lancry ou encore Redouane Bougheraba.

L’humoriste, qui voit ici son premier premier role, joue Maxime, cadre ambitieux et cartésien, qui ne pense qu’à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, la fille de son patron. Au bord du burn-out, seul à ne pas s’en rendre compte, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère Romain au beau milieu de son pire cauchemar… Un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de « clairvoyants », avec des stagiaires plus lunaires les uns que les autres.14 jours pour aller mieux, au cours desquels ses principes et préjugés vont être soumis au régime zénitude et bienveillance !

Avant-Première en présence de Maxime Gasteuil et l’équipe du film

Mardi 16 janvier à 20h au CGR Blagnac : https://www.cgrcinemas.fr/

A 20h30 au Pathé Wilson : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-pathe-wilson

A 20h45 au Gaumont Labege : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-gaumont-labege