Marty Went Back en concert à la Halle de la Machine Toulouse

Les 17 et 18 juillet, l’excellent groupe Marty Went Back sera en concert à la Halle de la Machine de Toulouse pour un live gratuit !

Dans le cadre de son programme estival, la Halle de la Machine de Toulouse invite l’un de nos groupes toulousains coup de coeur des derniers mois. Marty Went Back dévoilera en live les titres de son premier album disponible depuis le 17 avril dernier. On aura l’occasion aussi de voir à la batterie Patrick l’Ours.

Derrière ce groupe toulousain tout droit venu des années 80 et du film de Robert Zemeckis, on trouve Loic et Julien ou plutôt leur alter ego Joe et Tim. Look eigthies, second degré, gros son, ça fonctionne terriblement et on ne peut que chaudement recommander leur premier album.

Remontez donc le temps à bord de la dolorean de Retour vers le futur avec les toulousains lors de deux lives gratuits à la Halle de la Machine les 17 et 18 juillet !