Concours. Gagnez vos places pour le Sunday Time de Ritmo Fatale à Toulouse

Ritmo Fatale fait son Sunday Time au Bikini le 16 avril prochain. Gagnez vos places sur Toulouseblog !

Pour le rendez-vous dominical du mois d’avril, le Bikini propose un Sunday Time en compagnie de Ritmo Fatal, le label toulousain aux sonorités EBM, early trance & italo disco et vous propose un beau line-up pour l’occasion !

Au programme, Infravision.Le duo toulousain formé par Pablo Bozzi et Kendal nous régalera d’un set aux influences 80s à la croisée entre italo disco, EBM et new beat en passant par la trance des 90s. Mais aussi Jennifer Cardini. Dj et productrice française basée à Berlin et figure emblématique des nuits undergrounds, Jennifer Cardini est d’abord influencée par le mouvement new-wave du début des années 80 ainsi que l’émergence des musiques de Chicago et Detroit. Elle nous délivrera une de ces sélections de tracks pointus d’électro minimaliste et nu-disco.

Toulouseblog vous offre vos places pour cette journée exceptionnelle de 18h à minuit au Bikini.

Infos : www.lebikini.com