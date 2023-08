Mandarine en live ce samedi à Toulouse

Partager Facebook

La Halle de la Machine propose de découvrir le groupe toulousain Mandarine ce samedi 19 aout.

Le festival Halle Night Long est de retour cet été sur le parvis de la Halle de la Machine, pour le plus grand plaisir d’Astérion le Minotaure et des afficionados de musique. Tous les vendredis et samedis soirs jusqu’au 26 août, prenez rendez-vous avec votre plus fabuleux déhanché, à l’occasion de ces concerts gratuits en plein air. Soul, rock, hip-hop, fanfare ou funk, c’est le meilleur de la scène locale dans une ambiance estivale et joyeuse.

Quand Mandarine entre sur scène, c’est doux et ça pique : les couplets tranchants et poétiques s’associent aux riffs saignants des guitares, les grosses impros de sax se mèlent aux envolées de trompette. C’est un projet qui part du rap pour créer une musique à la couleur nouvelle, en intégrant la culture instrumentale et improvisée à un univers résolument numérique.

Sur scène, ce groupe toulousain hors-du-commun détient une énergie débordante.

Interview du groupe : Interview- Mandarine, un zest de rap et des arômes de talent !

Infos : www.halledelamachine.fr