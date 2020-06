Mama Shelter Toulouse lance son Take Away

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Mama Shelter propose depuis mercredi son menu Take Away.

Pour ceux qui le souhaite, il est désormais possible de manger comme au Mama Shelter, situé en plein coeur de Toulouse, mais depuis chez soi. Avec son offre Take Away, l’hôtel-restaurant propose un menu dédié à récupérer sur place.

Et pour fêter la mise en place de ce moyen de distribution, le Mama propose une playlust dédiée pour recréer l’ambiance chez soir et une assiette Mama offerte pour tout commande.

Pour en savoir plus : https://www.mamashelter.com/fr/toulouse