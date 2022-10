Liqui Moly Starligue : Retour au Palais pour le FENIX Toulouse face à Sélestat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le compte de la 7e journée de championnat, le FENIX Toulouse retrouve le Palais des Sports en cette semaine de vacances d’automne avec la réception de Sélestat.

Après un nouveau déplacement difficile à Aix en Provence vendredi dernier, le FENIX reçoit cette semaine l’équipe de Sélestat. Actuellement à la 9ème place du Championnat avec 6 points au compteur, nos handballeurs toulousains sont plus que jamais motivés pour aller chercher ces 2 points supplémentaires au Palais. Pierrick CHELLE et ses coéquipiers comptent bien rester encore invaincus sur leur terrain, et cela dans une salle qui affiche quasi complet ! Rendez-vous ce Jeudi 27 Octobre à 20h30 (ouverture des portes à 19H30) au Palais des Sports de Toulouse.

Billetterie sur www.fenix-toulouse.fr