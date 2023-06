L’illusionniste Léo Brière en spectacle à Toulouse

Partager Facebook

Léo Brière présentera son nouveau spectacle ce 7 juin à la Comédie de Toulouse.

L’illusionniste Léo Brière crée avec vous son nouveau spectacle, et vous propose une expérience intime de mentalisme. Votre esprit n’a plus aucun secret pour lui… c’est donc avec humour et bienveillance qu’il lira en vous comme dans un livre ouvert : prédictions, lectures de pensée ou encore télékinésie.

Mandrake d’Or (Oscar de la magie) en 2021, Léo Brière est considéré comme le meilleur mentaliste de sa génération, demi-finaliste de La France à un Incroyable Talent, Léo Brière est régulièrement invité à la télévision et cumule plusieurs millions de vues sur les réseaux sociaux.

Vous découvrirez ainsi des numéros inédits qui seront la base de son nouveau spectacle lors de cette date toulousaine à la Comédie.

Infos et réservations : http://www.lacomediedetoulouse.com/