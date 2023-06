En juillet, le Festival Samba Al Pais  de retour dans le Tarn-et-Garonne

Partager Facebook

Le Festival Samba Al Pais retrouve le cadre magique des rives de l’Aveyron à Saint-Antonin-Noble-Val du 21 au 23 juillet 2023.

Un cadre naturel d’une beauté rare, où le temps d’un week end, on célèbre les musiques occitanes, brésiliennes, tropicales et caribéennes. En juillet, le beau festival Samba Al Pais est de retour pour 3 jours de fêtes et de découvertes musicales avec une programmation originale hors des sentiers battus.

Une atmosphère unique, dans un cadre magique au bord de l’Aveyron

Des artistes venus du monde entier investissent la scène du festival pour faire découvrir une musique vivante et éclectique, proposer des ateliers de découverte ou de perfectionnement de pratiques musicales, des danses de groupes, des improvisations, des concerts gratuits dans le village… Dans une ambiance festive et familiale, la musique est à portée de tous et la vallée entière vibre au rythme du festival !

Samba Al País c’est en moyenne 4000 spectateurs sur 3 jours En 2023, une programmation des plus incroyables, avec des artistes que l’on voit rarement sur notre territoire : le rock festif des marseillais de OAI STAR, le jazz punk d’EDREDON SENSIBLE, l’univers tropicaliste du carioca JOAO SELVA, la rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles du KKC ORCHESTRA x CPC ou le nouveau son kinois mi-punk, mi-électro, porté en chœur par KIN’GONGOLO KINIATA.

Billetterie : http://www.sambalpais.org/billetterie