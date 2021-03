Ligue 2 : Le TFC se relance face à Chambly (4-0)

Partager Facebook

Dominateur, Toulouse a du attendre l’heure de jeu pour s’imposer face à Chambly (4-0) lors de la 29e journée de Ligue 2. Une victoire permettant aux violets de se rapprocher du leader.

Après sa défaite à Valenciennes, Toulouse devait reprendre sa marche en avant en championnat. La réception de Chambly, 19e de Ligue 2, était une occasion en or de se relancer. Les Toulousains n’ont pas raté cette belle opportunité. Malgré de belles opportunités en première période, il aura fallu les alentours de l’heure de jeu pour voir les toulousains prendre le meilleur sur leurs adversaires et finalement s’imposer. Van Den Boomen (56e), Amian (68e), Koné (79e) et Issouf Bayo ( 86e) donnent la victoire à Toulouse.

Avec ce résultat, Toulouse (55 pts) se rapproche du leader Troyes (58 pts) et laisse à distance Grenoble (4e). Prochain rendez-vous à Niort le 20 mars prochain.