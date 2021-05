Ligue 2 : Avec la victoire face Caen, le TFC reste dans le coup !

Partager Facebook

En s’imposant au Stadium face à Caen (3-0) ce samedi soir, le Toulouse FC est assuré de finir sur le podium de la Ligue 2 mais surtout reste en course pour la montée direct avec encore deux matchs à jouer.

Il fallait gagner. Mission accomplie. Les hommes de Patrice Garande ont fait le job ce samedi soir contre Caen (3-0) lors de cette 37e journée de Ligue 2. La première période est accroché mais Toulouse marque à la demi heure de jeu par Dejaegere. Caen tentera de revenir mais Dupé sort le ballon de l’égalisation sur penalty. Le gardien violet a fait le match partout avec ce brin de réussite qu’il faut dans des matchs aussi important. Puis le Téfécé prendra véritablement le score en seconde période grâce à des buts de Bayo et Ngoumou. Soirée parfaite.

Comptablement, tout se jouera si Toulouse gagne face à Pau mercredi. Avec une victoire, les violets n’auraient plus qu’un point de retard sur Clermont(2e). Tout se jouerait lors de la dernière journée . Dans une semaine, on en saura plus sur l’avenir du TFC !

Le club comme les supporteurs ont rendu un superbe hommage à Christophe Revault, disparu cette semaine.