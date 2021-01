Ligue 2 : Au courage, le Toulouse FC arrache le nul à Caen (2-2)

Partager Facebook

Pour le dernier match de la phase aller, le TFC a pris le point du match nul sur la pelouse de Caen (2-2) mettant fin à une série de quatre victoires de rang.

Ce ne fut pas simple pour les toulousains. Dans cette 19e journée de Ligue 2 qui aurait pu permettre aux toulousains d’être Champion d’Automne, ça reste anecdotique, Caen ne voyait pas l’affaire de la même manière.

Rapidement les normands prennent la marque. En dix-huit petites minutes, Caen prend une belle avance grâce à Nsona (10e) et Mendy (2-0, 18e).La douche froide dès l’entame. Cette saison, les violets ont prouvé leur force de réaction. Preuve en est le retour au score juste avant la pause des toulousains grâce à Diakité (2-1, 45e). L’espoir renait avant la mi-temps.

En seconde période, et parce qu’il y a un score et une place de leader à prendre, Toulouse donne tout. Et à la 78e, parfaitement lancé en profondeur par Spiering, Nathan Ngoumou s’offre l’égalisation (2-2). Caen aura une balle de la victoire mais sans conséquence.

Le TFC s’en sort à Caen et reste second de Ligue 2 après 19 journée. Rendez-vous au Stadium dès samedi avec la réception de Grenoble à 15h.