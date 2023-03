L’humoriste Noelle Perna de retour à Toulouse !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’humoriste Noelle Perna présentera son spectacle « Certifié Mado » ce vendredi 3 mars au Casino Barrière Toulouse.

Dans “Certifié Mado”, le nouveau spectacle de Noëlle Perna qui fait un triomphe depuis sa création, Mado continue à fustiger tout ce qui bouge et à asperger la morosité de fantaisie. Plus forte qu’Internet, elle a réponse à tout et le clame sans temps mort, sur un débit chantant et avec une sagesse populaire qui suscite autant le rire que l’adhésion.

Retrouvez donc Noelle Perna le 3 mars au Casino Barrière. Infos et réservations : www.bleucitron.net