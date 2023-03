Julien Granel en concert à Toulouse

Partager Facebook

Julien Granel sera en concert ce vendredi 3 mars au Connexion Live Toulouse.

Deux ans après son premier EP Bagarre Bagarre, Julien Granel poursuit son odyssée chromatique avec Cooleur, son premier album solaire et envoûtant. Tandis que bruissent les premiers accords de Cooleur, des souvenirs épars d’euphorie juvénile, de fêtes foraines et de bubble gum reviennent en mémoire. Avec ses mélodies orchestrales, ses accents pop et funky et ses collaborations explosives, Cooleur apparaît comme une ode à la joie chromatique et viendra assurément faire secouer la tête des cool kids. Pour son retour en fanfare, Julien s’est entouré de Pedro Winter, le patron du label Ed Banger, du duo Montréalais Chromeo et de Jean Charles de Castelbajac.

Rendez-vous vendredi soir au Connexion Live Toulouse pour une date exceptionnelle de Julien Granel.