L’humoriste AZ en spectacle à Toulouse !

Ce vendredi 10 décembre, l’humoriste AZ sera sur la scène de la Comédie de Toulouse avec son spectacle « Exister ».

A 23 ans, Az a une vision de la vie bien à lui et un style unique en son genre. Ce passionné de musique est rapidement repéré sur les réseaux sociaux grâce à ses vidéos qui caricaturent chanteurs et rappeurs en tout genre, c’est sur scène qu’il s’accomplie pleinement maniant le verbe et la vanne avec une nonchalance qui fait son succès.

Elégant Az capte notre attention avec légèreté et charme, De préparateur de commandes aux soirées branchées parisiennes Az raconte son parcours avec autodérision.

Il aborde des sujets atypiques sur scène, comme l’hypocrisie des découverts accordés par les banques, et à la fois des faits de vie quotidiens.

A découvrir ce vendredi soir à la Comédie de Toulouse : http://www.lacomediedetoulouse.com/