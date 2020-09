L’Espace Saint Georges s’anime pour la rentrée à Toulouse

Partager Facebook

Pour la rentrée, l’Espace Saint Georges lance sa Bande-Dessinée et déclare son amour à la ville rose…

Le Centre commercial du centre-ville toulousain organise des activités engageantes, résolument tournées vers les réseaux sociaux. Ainsi, deux nouvelles animations sont à découvrir durant le mois de septembre.

Jusqu’au 9 septembre, l’Espace Saint Georges organise en partenariat avec la boutique From Toulouse With Love, un nouveau jeu concours gratuit et ouvert à tous sur Facebook et Instagram. L’objectif : faire gagner à toute une famille des kits 100% toulousains d’une valeur de 200 € chacun pour bien préparer la rentrée.

Ensuite, le 16 septembre, l’Espace Saint Georges lance les « Aventures de Super Georges », sa Bande- Dessinée mettant en scène Super Georges, la mascotte du centre ! Une nouvelle animation à retrouver le 16 septembre, de 14h00 à 17h00, en compagnie d’un Conteur qui lira ce 1er tome, ainsi que de Super Georges qui présentera, dédicacera et offrira cette édition au jeune public. Des exemplaires seront également mis en jeu sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de l’Espace Saint Georges.

Le Centre commercial du centre-ville prévoit la parution de 3 numéros en 2020 et dédiera un mercredi après-midi par mois à la lecture par un Conteur pour enfants.

>> https://www.espacesaintgeorges.com/