Les toulousains de SOA dévoilent « Seule »

Le duo toulousain SOA, petits protégés de Pascal Obispo, leur coach à l’émission The Voice 9, sort son 2 eme single « SEULE » ce vendredi 28 janvier.

Signé en début d’année 2021 chez le label Jo&Co (Hoshi, Claudio Capeo..), ce jeune duo de frère et sœur surprend avec ce nouveau titre dont ils sont auteurs/compositeurs. Né de la singulière fusion entre le rock, le rap et la pop, ce titre nous embarque avec un texte sincère sur la solitude et surtout un refrain direct et percutant rempli d’espoir…..

Ce morceau annonce la couleur pour les SOA qui préparent leur premier EP prévu ce semestre 2022.