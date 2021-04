Les toulousains de Sabotage nous livrent leur premier album

Partager Facebook

On avait débuté l’année avec le clip de « Keep on Going », on se retrouve au printemps avec la sortie du premier album du groupe de Toulouse, Sabotage. Que c’est bon !

Si vous aimez le hard-rock, cet album est fait totalement pour vous. Dans son premier album éponyme, Sabotage distille une série de chansons made in 70s dans la grande tradition des grands groupes cultes de cette période. Loup Malevil au chant, Félix Jordan à la guitare, Benjamin Brembilla à la batterie, Dominique Remaury à la basse et Maxime Dayre à la guitare nous percutent façon grand huit musical. Il y a des riffs, des solos, une voix puissantes et des arrangements à faire pâlir plusieurs groupes actuels. Une bonne dose de gros sons…qu’on a tellement hâte de découvrir sur une scène. Car c’est avec des groupes comme ça qu’on a envie de rouvrir de suite les salles !

On se le procure directement ici : http://bangrecords.net/record.php?ID=37