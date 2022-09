Les Têtes Raides ouvre la saison du Bascala 

Partager Facebook

Rendez-vous le vendredi 23 septembre à 21h au Bascala pour venir applaudir le groupe mythique Têtes Raides et fêter l’ouverture de la saison culturelle !

Découvrez « Bing Bang Boum », le quinzième album du groupe. Il s’est passé sept ans depuis le précédent album mais, surtout, le line up historique est reconstitué. Ils sont tous là !

Et voici donc les retrouvailles avec cette équation géniale éclose à la fin des années 1980 : chanson, punk-rock et musique de cirque, énergie turbulente et vertige poétique, méditations électriques et pogo existentialiste, expressionnisme binaire et valse rebelle … Un beau programme à ne manquer sous aucun prétexte !

Réservations : www.le-bascala.com