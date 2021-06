Partager Facebook

Dès le 6 juillet prochain, le Metronum de Toulouse propose de nouveau les Tempos d’été, une série d’événements (concert, ciné…) en plein air sur le patio. Le Rendez-vous est pris !

Dans la série de réouverture post-confinement des lieux culturels, on attendait des nouvelles d’une de nos salles préférées. Et voilà que le Metronum nous invite à un été live sous les étoiles de la ville rose. A compter du 6 juillet, Tempos d’été est de retour avec un joli programme nous rappellent que la culture c’est mieux en vrai et à plusieurs.

En juillet, place au live. Place aux rencontres avec des concerts de Human songs, La Chica et Antes & Madzes. Et du cinéma sous les étoiles estivales en partenariat avec l’utopie Borderouge: Soul Kids, Wine Calling ou encore Tout Manu.

Pour en savoir plus : https://metronum.toulouse.fr/Les Tempos d’été de retour au Metronum !