Deux soirées avec Verino à Toulouse

Après son succès au Printemps du Rire, Verino sera sur la scène du Casino Barrière Toulouse les 14 et 15 juin.

Vérino a triomphé à Paris et en tournée avec plus de 500 représentations de son précèdent spectacle « Vérino ». Pour son troisième spectacle « FOCUS », changement de calibre ! Vérino s’attaque à des sujets globaux, mondiaux et même spatiaux pour faire le point sur ses contradictions et les nôtres.

À la fin du spectacle, vous assisterez au tournage de la vidéo Youtube de Vérino pour sa rubrique « Dis donc internet » qui sortira dès le lendemain matin sur sa chaîne, où il cumule près de 90 millions de vues.

Verino

14 et 15 juin

Casino Barrière Toulouse