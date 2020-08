Les rues de Montauban s’anime ce jeudi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Avec « Graines de couleurs », la Cie Théâtre L’écoutille animera les rues du centre-ville de Montauban le jeudi 6 août à partir de 10h30, au départ de l’Ancien Collège.

Jeudi 6 août à partir de 10h30, deux drôles de personnages déambuleront dans le centre-ville de la cité d’Ingres. Au départ de l’Ancien collège, les rues s’animeront alors de musique et de couleur durant un peu plus d’une heure. Proposée par la Compagnie Théâtre L’écoutille, cette déambulation intitulée « Graines de couleurs » est réalisée par Anaïs André-Acquier avec la complicité de Benoît Prunier du Théâtrophone.

L’histoire : Deux personnages décalés, Tint et Béca, tirent ou poussent un landau boîte à musique d’où sort une musique étrange. D’où viennent-ils ? De la lune peut-être… Que font-ils là ? Du mouvement dansé au théâtre masqué, ces deux personnages le long de leur parcours se transforment en faisant pousser différentes marionnettes et objets incongrus parfois surprenants. De la lassitude à la gaieté retrouvée, vous assisterez à des instants de cheminements gestuels poétiques, humoristiques et colorés, empreints de douceur et de sourires…