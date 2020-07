Partager Facebook

Toulouse Les Orgues prend le soleil du 29 juillet au 19 septembre 2020 !

Pour la troisième année, Toulouse les Orgues convie les passionnés de musique et les amoureux du patrimoine à un rendez-vous estival : « Les quartiers d’été de Toulouse les Orgues ».

Entre le 29 juillet et le 19 septembre, des lectures musicales sont organisées à la basilique Saint-Sernin, à la cathédrale Saint-Étienne et à l’église du Gesu. Une pause fraîcheur associant plaisir de la musique et découverte originale de trésors toulousain. La recette pour patienter jusqu’au Festival !

Les Quartiers d’Été de Toulouse les Orgues sont organisés en partenariat avec le Théâtre Du Grand Rond, Toulouse tourisme, la basilique Saint-Sernin et la cathédrale Saint-Étienne.

Au programme :

◆ Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 juillet

Basilique Saint-Sernin à 18h

Lecture-musicale Raconte-moi l’orgue

Baptiste Genniaux, orgue

Laetitia Bos, récitante

Texte de Marie Baltazar

(durée : 30 min, gratuit)

◆ Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août

Cathédrale Saint-Etienne à 18h

Lecture-musicale Raconte-moi l’orgue

Loriane Llorca, orgue

Eric Vanelle, récitant

Texte

(durée : 30 min, gratuit)

◆ Vendredi 18 et samedi 19 septembre

Eglise du Gesu à 18h

Lecture-musicale Raconte-moi l’orgue

Baptiste Genniaux, orgue

NN, récitante

Texte de Marie Baltazar

(durée : 30 min, gratuit)

Plus d’infos : www.toulouse-les-orgues.org