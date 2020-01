Les prochaines avant-premières au CGR Blagnac !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le cinéma CGR de Blagnac propose tout au long de l’année plusieurs avant-premières en présence des équipes des films présentés. Dans les prochaines semaines, ce n’est pas moins de trois rendez-vous : Le Prince oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Forte de Katia Lewkowicz avec Melha Bedia et Valérie Lemercier et enfin Miss de Ruben Alves avec Isabelle Nanty, Pascale Arbillot et Stéfi Celma.

Le Prince oublié de Michel Hazanavicius avec Omar Sy le 30 janvier 2020

Forte de Katia Lewkowicz avec Melha Bedia et Valérie Lemercier le 14 février 2020

Miss de Ruben Alves avec Isabelle Nanty, Pascale Arbillot et Stéfi Celma le 18 février 2020

Mais aussi:

Conférence France Inter le 28 janvier

Journée Final Fantasy le 29 février 2020

Antoine, Iles était une fois: Les Caraibes avec Antoine le 13 mars 2020

réservations : https://www.cgrcinemas.fr/blagnac/