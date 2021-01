Les podcasts du Quai des Savoirs Toulouse

Partager Facebook

Depuis le mois de mars 2019, le Quai des Savoirs de Toulouse nous propose une série de podcasts à écouter et réécouter. En ce mois de janvier, « A la poursuite de l’esprit critique ».

Pour continuer de transmettre le savoir, le musée de Toulouse a décidé de lancer un podcast. Chaque mois, le temps d’une émission de radio, écoutez scientifiques, chercheurs, artistes ou médiateur évoquer des sujets aussi divers que variés.

Les équipes du Quai vous proposent de découvrir au choix, selon vos envies, un sujet scientifique, les coulisses du Quai, une chronique thématique, une veille numérique, leur playlist science du moment…

On en parle aujourd’hui sur Toulouseblog, car le numéro de janvier est plus que jamais d’actualié.

En ce mois de janvier 2021, écoutez « A la poursuite de l’esprit critique ».

« La terre est plate, L’homme n’est jamais allé sur la lune, Le coronavirus a été fabriqué en laboratoire… autant de fake news scientifiques qui circulent sur les réseaux sociaux, relayées et amplifiées par des centaines et des centaines d’individus. Comment expliquer la persistance de ces fausses connaissances ? Peut-on lutter contre ces théories complotistes ? Cet épisode du Podast du Quai des Savoirs vous propose d’explorer ces questions avec Dominique Larrouy, chercheur à l’inserm et Co-responsable du groupe de recherche « esprit critique, sciences et médias » à l’IRES (Université Paul Sabatier de Toulouse), et Florian Gouthière, journaliste scientifique, spécialisé dans le fact checking. »

Tous les épisodes : https://www.quaidessavoirs.fr/podcasts