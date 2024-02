Les Pépites du Metronum avec Jewel Usain, Enaé et Jeune Mort

Samedi 17 février, le Metronum Toulouse accueille une nouvelle édition de ces Pépites avec un beau line up : Jewel Usain, Enaé et Jeune Mort.

Tête de proue d’une nouvelle génération de rap français, Jewel Usain revient avec Où les garçons grandissent qui nourrit l’ambition de s’installer sans rougir dans la pile de ces grands albums du genre. Sur ce nouvel opus, il s’essaie avec brio sur des terrains qui nécessitent précision et sensibilité : on le découvre aussi à l’aise sur des couleurs neo-soul et R&B que sur des véritables harmonies de gospel.

Jeune Mort, dernière signature de la 75e session pose quant à lui les pierres d’un univers sombre où les lueurs d’espoir sont dissimulées dans un océan de fatalisme dans ses deux derniers projets « Mortuus » et « Avant l’Aube »

A leurs côtés, on retrouvera la scintillante Enaé, mentorée 2022 de la Women Metronum Academy, à la croisée des genres entre la neo-soul et l’afro R&B. Elle a déjà ouvert pour Kalash, Tiakola ou Meryl, et vient de sortir un titre avec Le Juiice : Enaé n’a clairement pas dit son dernier mot !

Infos : lemetronum.fr