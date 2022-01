Les Hypnotiseurs ce samedi au Bascala !

Partager Facebook

En début d’année, les Hypnotiseurs vous aident à tenir vos bonnes résolutions avec une spectacle au Bascala ce samedi 15 janvier 2022 !

Vous êtes sportif ? Venez améliorer vos performances. Vous êtes fumeur ? Un arrêt du tabac en direct est réalisé chaque soir. Vous avez des phobies ? L’hypnose permet de repousser vos barrières. Vous avez des addictions ? Eliminez-les le temps d’une soirée. Découvrez enfin les bienfaits de l’hypnose avec Hors limites 2.0, le premier spectacle d’hypnose bienveillant et thérapeutique.

Au-delà du simple divertissement, ce spectacle nous en apprend beaucoup sur nos fonctionnements, nos peurs, nos limites, nos résistances. On en ressort avec des interrogations, certaines certitudes volent en éclats, et s’il vous reste des questions, Les Hypnotiseurs se feront un plaisir d’y répondre à la fin de leur représentation.

En conclusion, allez-y sans crainte, car le pire qui puisse vous arriver, c’est d’en apprendre un peu plus sur vous-même, sur ceux qui vous entourent, et sur cette technique en pleine évolution, dans la bonne humeur et la bienveillance.

Réservations : https://spectacles.le-bascala.com/